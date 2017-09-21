Гройсман у Раді вмовляє нардепів – поки невдало

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Четвер, 21 вересня 2017, 13:34

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман просить народних депутатів про продовження роботи Верховної Ради до прийняття пенсійної реформи.

Про це він сказав, звертаючись до депутатів з урядової ложі у ВР.

"Я хочу попросити всіх вас підтримати ініціативу про продовження роботи до завершення розгляду пенсійної реформи в Україні. Саме пенсіонери очікують наших відповідальних рішень. Ми довго йшли до цього рішення, і ми дуже близько", – сказав він.

"Я дуже прошу вас – давайте об’єднаємося і підтримаємо це рішення. Це наскільки важливо, що ми маємо витратити часу скільки потрібно, щоб ми саме сьогодні, в цей історичний день змогли ухвалити цю реформу", – додав Гройсман.

Спікер Андрій Парубій тричі ставив на голосування питання скасування перерви в засіданні з 14.00 по 16.00, однак його пропозиція не знайшла підтримки народних депутатів – 219, 212 і 212 голосів відповідно.

Наразі у сесійній залі продовжують розглядати поправки до законопроекту №6232 про внесення змін до низки кодексів, який впроваджує судову реформу.

Як відомо, за 3 дні депутати Верховної Ради розглянули 2353 з 4383 поправок до цього законопроекту.

Роман Кравець, Валентина Романенко, УП

Теми: Верховна Рада Кабінет міністрів пенсії реформи
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