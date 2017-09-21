Арест Лавриновича: Защита считает, что власть может изменить Конституцию

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Четверг, 21 сентября 2017, 13:43

Адвокат и сын бывшего министра юстиции Александра Лавриновича Максим Лавринович считает одной из причин ареста отца намерение власти вернуться к Конституции в редакции 1996 года.

Об этом он заявил в интервью "Українським Новинам".

По его словам, на сегодняшний день президенту Петру Порошенко не хватает полномочий, чтобы единолично принимать некоторые решения, которые позволила бы Конституция в редакции 1996 года.

"Одна из теорий - это подготовка к возврату Конституции 1996 года, которую парламент в феврале 2014 года вернул к образцу 2004 года. Вернул явно неконституционным путем. При этом решение Конституционного суда от 2010 года остается действующим. Это понимают все, но пользуются пока что Конституцией 2004 года", - заявил Максим Лавринович.

Вероятными причинами ареста он также называет попытку  отвлечь внимание граждан от бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, "который стал для власти политической проблемой", а также необходимость пиара.

"Мол, бросили за решетку "рыбу крупного калибра", человека, который занимал должность министра в правительстве бывшего президента Виктора Януковича", - сказал Максим Лавринович.

"При этом во внимание не берется факт, что Александр Лавринович занимал должность министра при трех президентах и, наверное, при 10 премьер-министрах", - заявил Лавринович-младший.

Как известно, 15 сентября Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения экс-министру юстиции Александру Лавриновичу в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

ГПУ обвиняет его в том, что в 2010 году без решения Верховной Рады, в результате сговора с Януковчием, он изменил Конституцию, вернув ее текст к редакции 1996 года, что расширило полномочия президента за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства.

Украинская правда

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