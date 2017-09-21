Адвокат Януковича рассказал, что ему мешает связаться с подзащитным

403 просмотра
Четверг, 21 сентября 2017, 15:24

Адвокат Виктора Януковича Максим Герасько заявил, что пока не обсуждал детали дела со своим подзащитным.

Об этом он сообщил журналистам в четверг во время перерыва в судебном заседании, на котором рассматривается дело о государственной измене бывшего президента Украины.

По словам Герасько, он еще не связывался с Януковичем, поскольку ему еще не о чем с ним говорить. Ведь адвокат не успел ознакомиться с материалами дела и "сформировать правовую позицию".

"Как я могу сформировать правовую позицию, если я ознакомился с 18 томами в суде и 5 томами в прокуратуре?" - задал риторический вопрос юрист.

Он отметил, что сначала нужно ознакомиться с материалами дела, а уже потом согласовывать правовую позицию и связываться с подзащитным.

"Чтобы было о чем поговорить, как говорится", - отметил Герасько.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Янукович суд
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Transparency International подала в суд на ГПУ из-за "денег Януковича" 21 сентября 2017, 14:25
"Кредит Януковича": Украина заплатила РФ миллион фунтов судебных издержек 21 сентября 2017, 11:59
Янукович назвал арест Лавриновича “политической местью” 21 сентября 2017, 10:45
powered by lun.ua
Главные новости
Transparency International подала в суд на ГПУ из-за "денег Януковича"
СБУ: Наливайченко вызвали из-за перелетов Медведчука в РФ
ГПУ расследует прослушивание НАБУ служащих Кабмина, СБУ и полиции
В РФ распространили фейк о проекте резолюции Украины в ООН о миротворцах
Все новости
Что хотел сказать автор

Кураторы современного искусства анализируют фильм-сатиру "Квадрат"

ВІДЕО

Невидимый батальон: 5 историй женщин-военных