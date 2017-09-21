Адвокат Януковича розповів, що йому заважає зв'язатися з підзахисним

Адвокат Віктора Януковича Максим Герасько заявив, що поки що не обговорював деталі справи зі своїм підзахисним.

Про це він повідомив журналістам у четвер під час перерви у судовому засіданні, на якому розглядається справа про державну зраду колишнього президента України.

За словами Герасько, він ще не зв'язувався з Януковичем, оскільки йому ще немає про що з ним говорити. Адже адвокат не встиг ознайомитися з матеріалами справи і "сформувати правову позицію".

"Як я можу сформувати правову позицію, якщо я ознайомився з 18 томами в суді й 5 томами в прокуратурі?" – поставив риторичне запитання юрист.

Він наголосив, що спершу треба ознайомитися з матеріалами справи, а вже потім погоджувати правову позицію і зв'язуватись з підзахисним.

"Щоб було про що побалакати, як то кажуть", - зазначив Герасько.

Євген Кізілов, УП