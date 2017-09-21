Порошенко начал встречу с Трампом

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Четверг, 21 сентября 2017, 17:34

В Нью-Йорке началась встреча президента Украины Петра Порошенко и президента США Дональда Трампа.

Во время вступительного слова Порошенко поблагодарил американского президента за поддержку Украины. Также он выразил надежду на дальнейшую поддержку украинских реформ.

 
ФОТО TWITTER.COM/SCAVINO45

В свою очередь Трамп подтвердил, что американское правительство поддерживает Украину, хотя страна переживает нелегкое время. Он также рассказал о последствиях ураганов, которые обрушились на несколько штатов.

"Это были самые страшные штормы за последние годы. Но все уже начинают приходить в себя, на местах работают очень хорошие, слаженные команды", - отметил Трамп.

После этого присутствующие журналисты пытались задать вопросы президентам. Однако их попросили выйти из помещения.

По окончании разговора они пообещали ответить на все вопросы.

Украинская правда

Темы: Порошенко Трамп
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