Порошенко начал встречу с Трампом
В Нью-Йорке началась встреча президента Украины Петра Порошенко и президента США Дональда Трампа.
Во время вступительного слова Порошенко поблагодарил американского президента за поддержку Украины. Также он выразил надежду на дальнейшую поддержку украинских реформ.
В свою очередь Трамп подтвердил, что американское правительство поддерживает Украину, хотя страна переживает нелегкое время. Он также рассказал о последствиях ураганов, которые обрушились на несколько штатов.
"Это были самые страшные штормы за последние годы. Но все уже начинают приходить в себя, на местах работают очень хорошие, слаженные команды", - отметил Трамп.
После этого присутствующие журналисты пытались задать вопросы президентам. Однако их попросили выйти из помещения.
По окончании разговора они пообещали ответить на все вопросы.
Украинская правда
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