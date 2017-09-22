НАПК просит суд оштрафовать депутата Добродомова

Национальное агентство по предотвращению коррупции просит суд оштрафовать внефракционного народного депутата Дмитрия Добродомова за получение 6 557 гривен за чтение лекции на форуме в Одессе в феврале 2016 года.

Решение о направлении административного протокола в суд было принято на заседании НАПК в пятницу, передают "Українські новини".

Депутату грозит штраф в 300-500 необлагаемых минимумов доходов граждан – 5,1-8,5 тысячи гривен.

Отмечается, что в ходе проверки электронной декларации Добродомова за 2015 и 2016 годы НАПК выявило признаки нарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 172-4 Кодекса об административных правонарушениях в части совмещения с другими видами деятельности.

Кроме штрафа данное правонарушение предусматривает конфискацию полученного дохода.

Как сообщалось, 12-14 февраля 2016 года в Одессе прошел форум сети свободных местных политиков "Региональное и местное развитие: украинская практика и международный опыт", организованный общественной организацией "Центр гражданских инициатив".

После вычета различных налогов Добродомов фактически получил 5 278 гривен, которые, по его словам, внес в электронную декларацию.

Депутат указывает, что закон не запрещает депутату Рады заниматься преподавательской деятельностью.

"Фактически я получил "на карточку" – 5 278,39 грн, которые честно внес в свою декларацию", – заверил Добродомов.

Он предоставил в НАПК копию договора сроком на 1 год от 12 февраля 2016 года и выписку из банка за год.

Нардеп ждет "таких же скрупулезных выводов относительно других почти 300 декларантов, которых сейчас проверяет НАПК".