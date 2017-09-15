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Добродомова зовут в НАПК. Он говорит: из-за лекций

Пятница, 15 сентября 2017, 14:35

Внефракционного депутата Дмитрия Добродомова на 20 сентября вызывают в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции для ознакомления с протоколом о совмещении должностей.

Об этом говорится в письме НАПК к нардепу, обнародованном в Facebook.

На Добродомова составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 статьи 172-4 Кодекса об административных правонарушениях – нарушение ограничений на другую оплачиваемую деятельностью параллельно с парламентской (кроме преподавательской, научной и творческой деятельности, медицинской и судейской практики, инструкторской практики по спорту).

Нарушения НАПК обнаружило во время полной проверки декларации Добродомова за 2016 год (агентство решило провести такую проверку 22 июня, а 21 августа ее продлили).

Нардепу сообщили, что его ждут в НАПК к 10:00 или в другое время в следующую среду для ознакомления с этим протоколом. Добродомов должен ознакомиться с документом лично.

 

После ознакомления НАПК на заседании примет решение "о целесообразности направления материалов дела в суд".

Сам Добродомов заявил в Facebook, что его обвиняют в получении 6557 гривен за чтение лекций:

"Оказывается, моим" коррупционным нарушением "является получение неправомерной выгоды – 6557 грн. Возможно, это взятка?! Или доля в коррупционной схеме с бюджетными деньгами? Совсем нет – это гонорар за прочитанные лекции!".

"12-14 февраля 2016 года в Одессе был Восьмой форум сети свободных местных политиков "Региональное и местное развитие: украинская практика и международный опыт". Его организовывала ОО "Центр гражданских инициатив". Меня пригласили выступить с лекцией", – пояснил депутат.

По его словам, договор предусматривал вознаграждение за это в 6557 гривен – и общественная организация как заказчик уплатила с них налоги: военный сбор 1,5% – 98,36 грн, налог на доходы физических лиц 18% – 1180,26 грн, единый взнос на социальное страхование 22% – 1442,54 грн.

"Фактически я получил "на карточку" – 5 278,39 грн, которые честно внес в свою декларацию", – заверил Добродомов.


Он предоставил в НАПК копию договора сроком на 1 год от 12 февраля 2016 года и выписку из банка за год.

Нардеп ждет "таких же скрупулезных выводов относительно других почти 300 декларантов, которых сейчас проверяет НАПК".

Как известно, Добродомов был среди тех, кого Министерство внутренних дел обвиняет в незаконном пересечении границы вместе с  Михэилом Саакашвили.

Алена Рощенко, УП, дополнено

"Украинская правда" в Threads

Темы: декларацииНАПКВерховная Радакоррупция
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