Нардепы за неделю не справились со всеми поправками к судебной реформе

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Пятница, 22 сентября 2017, 16:49

Народные депутаты соберутся на очередное пленарное заседание во вторник, 3 октября.

Об этом сказала первый вице-спикер Ирина Геращенко в пятницу перед закрытием пленарного заседания, сообщает "Интерфакс-Украина".

"На следующей неделе народные депутаты работают с избирателями. Очередное пленарное заседание Верховной Рады состоится во вторник, 3 октября в 10.00", – сказала Геращенко.

"Я благодарю всех депутатов, которые дожили до минуты окончания нашей повестки дня", - сказала Геращенко.

К моменту закрытия пленарного заседания в зале Верховной Рады было всего несколько депутатов, отмечает агенство.

Согласно календарному плану работы Верховной Рады, следующая пленарная неделя состоится 3-6 октября.

Заседание 3 октября начнётся с продолжения рассмотрения поправок в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства и другие законодательные акты – законопроект №6232 (второе чтение).

По данным агентства "Українські новини", за 6 пленарных дней Рада рассмотрела около 3 800 из 4 383 поправок к указанному законопроекту, запускающему судебную реформу.

Темы: Верховная Рада законодательство
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