ОГА: Необходимости эвакуации местных жителей в районе пожара на военном складе нет

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Пятница, 22 сентября 2017, 19:55

Необходимости эвакуации местных жителей из-за пожара на складе боеприпасов неподалеку поселка Новоянисоль нет.

Об этом сообщил председатель Донецкой ОВЦА Павел Жебривский.

"По состоянию на сейчас интенсивность взрывов уменьшилась. Обломки от снарядов частично летят в сторону поселка. Люди находятся в подвалах. Необходимости эвакуации местного населения нет", - написал ви на Facebook.

По словам Жебривского, поселок отключен от газа, но подключен к электроснабжению.

"На месте развернут штаб - представители ГСЧС, полиция, руководство сектора М, военная прокуратура. Всего на месте работает 280 представителей различных служб и 53 единицы техники. Информация о пострадавших не поступала. Причины трагедии выясняются", - добавил он.

Ранее сообщалось, что территория военного склада одной из воинских частей загорелась в результате пожара на полях сельскохозяйственных производителей вблизи населенного пункта Новоянисоль Никольского района Донецкой области.

Военнослужащих эвакуировали.

Украинская правда

Темы: Донецкая область чрезвычайное происшествие Минобороны
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