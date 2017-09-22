ОГА: Необходимости эвакуации местных жителей в районе пожара на военном складе нет

Необходимости эвакуации местных жителей из-за пожара на складе боеприпасов неподалеку поселка Новоянисоль нет.

Об этом сообщил председатель Донецкой ОВЦА Павел Жебривский.

"По состоянию на сейчас интенсивность взрывов уменьшилась. Обломки от снарядов частично летят в сторону поселка. Люди находятся в подвалах. Необходимости эвакуации местного населения нет", - написал ви на Facebook.

По словам Жебривского, поселок отключен от газа, но подключен к электроснабжению.

"На месте развернут штаб - представители ГСЧС, полиция, руководство сектора М, военная прокуратура. Всего на месте работает 280 представителей различных служб и 53 единицы техники. Информация о пострадавших не поступала. Причины трагедии выясняются", - добавил он.

Ранее сообщалось, что территория военного склада одной из воинских частей загорелась в результате пожара на полях сельскохозяйственных производителей вблизи населенного пункта Новоянисоль Никольского района Донецкой области.

Военнослужащих эвакуировали.

Украинская правда