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В Донецкой области загорелся военный склад: служащих эвакуируют

Пятница, 22 сентября 2017, 18:15
В Донецкой области загорелся военный склад: служащих эвакуируют
Фото пресс-службы полиции Донецкой области

Территория военного склада одной из воинских частей загорелась в результате пожара на полях сельскохозяйственных производителей вблизи населенного пункта Новоянисоль Никольского района Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Согласно информации, возгорание произошло около 15.00.

"Сейчас продолжается эвакуация личного состава и принимаются меры по локализации пожара", - сообщили в ведомстве в пятницу вечером.

По данным полиции Донецкой области, около 16.20 были слышны взрывы боеприпасов.

На место происшествия отправились сотрудники ГСЧС, а полицейские окружили опасный район и обеспечивают его охрану.

Кроме того, в воинскую часть поехала оперативная группа офицеров Минобороны и Генштаба ВСУ во главе с заместителем министра обороны. Они будут выяснять обстоятельства, которые привели к чрезвычайной ситуации.

Информации о пострадавших сейчас нет.

В оперативном командовании "Юг", которое дислоцируется в указанной воинской части, сообщили, что угрозы жизни местных жителей и военнослужащих нет, завершаются мероприятия по локализации последствий пожара.

Украинская правда

Темы: МинобороныДонецкая областьВооруженные силычрезвычайное происшествиеМинобороны
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