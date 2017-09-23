СМИ: 21 штат США пострадал от хакерских атак РФ накануне выборов
21 американский штат подвергся атакам российских "правительственных хакеров", целью которых было повлиять на результаты президентских выборов в США в пользу Дональда Трампа.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Департаменте внутренней безопасности США.
От атак пострадали штаты Висконсин, Огайо, Калифорния, Алабама, Аляска, Колорадо, Коннектикут, Флорида, Миннесота, Техас, Вашингтон, Аризона и Иллинойс.
Агентство АР пишет, что также мишенями хакеров стали Айова, Мэриленд, Северная Дакота, Пенсильвания, Делавэр, Орегон, Оклахома и Вирджиния.
Как сообщил администратор комиссии по выборам Висконсина Майкл Хаас, хакеры были нацелены на электронную систему регистрации избирателей.
При этом отмечается, что хакеры не смогли добиться своей цели.
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