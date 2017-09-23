СМИ: 21 штат США пострадал от хакерских атак РФ накануне выборов

121 просмотр
Суббота, 23 сентября 2017, 07:10

21 американский штат подвергся атакам российских "правительственных хакеров", целью которых было повлиять на результаты президентских выборов в США в пользу Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Департаменте внутренней безопасности США.

От атак пострадали штаты Висконсин, Огайо, Калифорния, Алабама, Аляска, Колорадо, Коннектикут, Флорида, Миннесота, Техас, Вашингтон, Аризона и Иллинойс.

Агентство АР пишет, что также мишенями хакеров стали Айова, Мэриленд, Северная Дакота, Пенсильвания, Делавэр, Орегон, Оклахома и Вирджиния.

Как сообщил администратор комиссии по выборам Висконсина Майкл Хаас, хакеры были нацелены на электронную систему регистрации избирателей.

При этом отмечается, что хакеры не смогли добиться своей цели.

Темы: Росcия США хакеры
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Адвокат: дело об экстрадиции Выговского в Москве "положили под сукно" 22 сентября 2017, 18:27
СБУ нашла в зоне АТО два российских огнемета 22 сентября 2017, 17:58
Адвокат: Где именно находится Клых и какое у него состояние - неизвестно 22 сентября 2017, 15:50
powered by lun.ua
Главные новости
В Одессе бросили гранату в окно дома, произошел взрыв
Суд оштрафовал Саакашвили на 3400 грн за пересечение границы
Главные новости дня
Правоохранители считают, что взрывы боеприпасов произошли из-за умышленных действий
Все новости
видео

Велосипедом на работу: Киевляне в день отказались от авто ради города

путешествия

Чому кожній людині треба хоча би раз піти в гори

литература

Как будет работать УИК: команда, задачи и препятствия