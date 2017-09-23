ЗМІ: 21 штат США постраждав від хакерських атак РФ напередодні виборів

770 переглядів
Субота, 23 вересня 2017, 07:10

21 американський штат піддався атакам російських "урядових хакерів", метою яких було вплинути на результати президентських виборів в США на користь Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в Департаменті внутрішньої безпеки США.

Від атак постраждали штати Вісконсін, Огайо, Каліфорнія, Алабама, Аляска, Колорадо, Коннектикут, Флорида, Міннесота, Техас, Вашингтон, Арізона і Іллінойс.

Агентство АР пише, що також мішенями хакерів стали Айова, Меріленд, Північна Дакота, Пенсільванія, Делавер, Орегон, Оклахома і Вірджинія.

Як повідомив адміністратор комісії з виборів Вісконсіна Майкл Хаас, хакери були націлені на електронну систему реєстрації виборців.

При цьому наголошується, що хакери не змогли досягти своєї мети.

Теми: Росія США хакери
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Адвокат: справу про екстрадицію Виговського в Москві "поклали під сукно" 22 вересня 2017, 18:27
СБУ знайшла в зоні АТО два російські вогнемети 22 вересня 2017, 17:58
Адвокат: Де саме перебуває Клих і який у нього стан – невідомо 22 вересня 2017, 15:50
powered by lun.ua
Головні новини
Доба в АТО: 27 обстрілів, 1 військовий ЗСУ отримав поранення
В Одесі кинули гранату у вікно будинку, стався вибух
Суд оштрафував Саакашвілі на 3400 грн за перетин кордону
Найголовніше за день
Усі новини
фото

Чому дівчата голяться наголо? 5 відвертих історій

історія

Як вбили Бандеру. Розслідування з Гарварда

культура

Хто і навіщо зробив першу англомовну антологію української еротичної фотографії