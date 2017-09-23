Сутки в АТО: 27 обстрелов, 1 военный ВСУ получил ранения

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Суббота, 23 сентября 2017, 08:12

За минувшие сутки боевики 27 раз открывали огонь в зоне АТО, в результате один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Украинские военные 19 раз отвечали на обстрелы сепаратистов из оружия, не запрещенного мирными договоренностями.

Вечером и ночью боевики трижды били из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Авдеевской промзоны и Каменки. Из этого же оружия они дважды открывали огонь в окрестностях Зайцево и Невельского. Также под обстрелами террористов оказались опорные пункты ВСУ вблизи шахты Бутовка и Песков.

На Приморском направлении боевики применяли автоматические гранатометы возле Водяного, а пулеметы - неподалеку Гнутово. Кроме того, под пулеметный огонь боевиков попали укрепления сил АТО на подступах к Талаковке и Павлополю.

На Луганском направлении в конце суток сохранялась тишина.

Темы: Вооруженные силы АТО Донбасс
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