Мосийчук признался, что пришел на эфир ТВ навеселе

5019 просмотров
Суббота, 23 сентября 2017, 11:54

Нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук признался, что пришел на прямой эфир передачи "Zиткнення" навеселе.

Об этом Мосийчук заявил в ответ на реплики его оппонента в студии, экс-нардепа от ПР Инны Богословской.

Мосийчук покинул студию посреди прямого эфира, обвинив Богословскую в спекуляции историей его заключения в СИЗО. В свою очередь Богословская заявила, что не стоит допускать в студию людей, "от которых пахнет алкоголем".

"Я приехал только что с приема у посла Армении, я руководитель группы дружбы "Армения - Украина", и я пригубил (на приеме) шампанское. Всего хорошего", - заявил Мосийчук и покинул студию.

Украинская правда 

Темы: Мосийчук
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Каплин поведал свою версию конфликта: "Радикакалы избили людей" 18 июля 2017, 11:45
Депутаты подрались под Печерским судом 18 июля 2017, 09:45
Луценко о деле Мосийчука: К осени будет новое представление 6 июля 2017, 16:37
powered by lun.ua
Главные новости
РосСМИ: В Донецке подорвали “министра доходов и сборов”
Волкер: Миротворцы позволят провести выборы на оккупированном Донбассе
Сутки в АТО: 27 обстрелов, 1 военный ВСУ получил ранения
В Одессе бросили гранату в окно дома, произошел взрыв
Все новости
фото

Скульптор из Луцка засадил подсолнухами обочины дорог в Киев и Львов

Что хотел сказать автор

Кураторы современного искусства анализируют фильм-сатиру "Квадрат"

история

Как убили Бандеру. Расследование из Гарварда