В Москве задержали оппозиционера Удальцова

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Суббота, 23 сентября 2017, 13:58

В центре Москвы перед началом акции "Антикапитализм-2017" задержан лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов.

Как сообщил сам оппозиционер,  к нему и другим активистам, направлявшимся на Страстной бульвар, подошли сотрудники полиции и сказали, что они "собрались для проведения несанкционированной акции". 

ли спокойно, без плакатов и лозунгов - сотрудники полиции подошли и сказали, что они "собрались для проведения несанкционированной акции", - отметил Удальцов. 

Согласно сообщениям  в Твиттере Удальцова, всего задержаны около 30 человек.

Задержанные, включая Удальцова, находятся в полицейских автобусах.

Как известно, 7 августа Сергей Удальцов освободился из колонии, где пробыл три года после приговора суда об организации массовых беспорядков на Болотной площади в Москве в мае 2012 года. 13 сентября его задержали за одиночный пикет возле Госдумы и отпустили без составления протокола.
Акция "Антикапитализм-2017" в Москве не была санкционирована властями города. Организаторы мероприятия заявили, что мэрия не предложила им альтернативу, не согласовав акцию  и что устроят акцию в форме "народных гуляний".
Украинская правда 

Темы: Росcия оппозиция
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