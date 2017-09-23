У Москві затримали опозиціонера Удальцова

У центрі Москви перед початком акції "Антикапіталізм-2017" затримано лідера "Лівого фронту" Сергія Удальцова.

Як повідомив сам опозиціонер, до нього та іншим активістам, які прямували на Страсний бульвар, підійшли співробітники поліції і сказали, що вони "зібралися для проведення несанкціонованої акції".

"Йшли спокійно, без плакатів і гасел - співробітники поліції підійшли і сказали, що вони" зібралися для проведення несанкціонованої акції", - зазначив Удальцов.

Шли спокойно, без плакатов и лозунгов - сотрудники полиции подошли и сказали, что они "собрались для проведения несанкционированной акции" pic.twitter.com/demjbjXFtq — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) September 23, 2017

Згідно з повідомленнями у Твіттері Удальцова, загалом затримано близько 30 осіб.

Затримані, у т.ч. й сам Удальцов, перебувають у поліцейських автобусах.

Як відомо, 7 серпня Сергій Удальцов звільнився з колонії, де пробув три роки після вироку суду про організацію масових заворушень на Болотній площі в Москві у травні 2012 року. 13 вересня його затримали за одиночний пікет біля Держдуми і відпустили без протоколу.

Акція "Антикапіталізм-2017" в Москві не була санкціонована владою міста. Організатори заходу заявили, що мерія не запропонувала їм альтернативу, не погодивши акцію і що влаштують акцію у формі "народних гулянь".

Українська правда