Судья, "покупавший" Холодницкого, взят под стражу. Залог 5 миллионов

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Суббота, 23 сентября 2017, 14:25

Судья Кировского райсуда Днепропетровска Геннадий Подберезный, который пытался дать взятку руководителю САП Назару Холодницкому, взят под стражу с возможностью внесения залога в сумме 5 млн гривен.

Об этом 23 сентября сообщили в Генпрокуратуре.

Мера пресечения избрана в Печерском суде Киева по ходатайству прокуратуры судьи Кировского районного суда г.. Днепра.

Рассмотрение дела в отношении председателя суда продолжается.

Как известно, 21 сентября Генпрокуратура совместно с СБУ задержала двух судей, которые предлагали руководителю CАП Назару Холодницкому 300 тыс. долларов за закрытие в отношении судьи уголовного производства.

Высший совет правосудия дала согласие на содержание под стражей Геннадия Подберезного за попытку дать взятку.

Украинская правда

Темы: суд Холодницкий взятка
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