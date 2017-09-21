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СБУ затримала двох суддів, які принесли хабара Холодницькому

Четвер, 21 вересня 2017, 20:24

Двох суддів з Дніпропетровщини, які запропонували керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому хабар у 300 тисяч доларів США, затримали у Києві.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

Правоохоронці встановили, що голова одного з райсудів Дніпра вирішила "допомогти" підлеглому судді уникнути кримінальної відповідальності за раніше викритим фактом отримання хабара, який розслідує Національне антикорупційне бюро України.

"Співробітники спецслужби задокументували, що голова райсуду вийшов з "пропозицією вирішити питання" на керівника САП. Назар Холодницький відразу звернувся з відповідною заявою до Генпрокуратури", - сказано у повідомленні.

Співробітники СБУ затримали обох суддів у Києві в кабінеті керівника САП під час передачі першої частини хабара у розмірі 50 тисяч доларів.

 
Фото - прес-служба СБУ
 
Фото - прес-служба СБУ

"Показово, що одна із суддів, перебуваючи під слідством, вчинила нове кримінальне правопорушення. Адже до неї був застосований запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю та забороною відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає", - зазначили в прес-службі.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Обох суддів затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання щодо оголошення їм про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Українська правда

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Теми: СБУХолодницький
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