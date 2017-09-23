СЦКК: Боевики распространяют фейки об обстрелах возле КПВВ

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Суббота, 23 сентября 2017, 17:35

В ОРДЛО распространяют фальсификации об обстрелах со стороны ВСУ, которые могут угрожать жизни гражданского населения в районах КПВВ, расположенных на подконтрольной Украине территории.

Об этом говорится в заявлении украинской стороны СЦКК.

По сообщению представителей СЦКК, 21 сентября уполномоченный представитель ОРЛО в Минске Владислав Дейнего и спикер НВФ ОРЛО Андрей Марочко находились в районе Станицы Луганской, где посетили местное КПВВ.

Там они заявили, что украинские силовики "намеренно создают скопления людей, что может привести к непредсказуемым последствиям", и что "пограничники на стороне ОРЛО не будут успевать проверять документы и допускать ошибки".

"Таким образом украинские силовики готовят условия для заброски на территорию ОРЛО так называемых агентов спецслужб", - заявил Марочко.

В свою очередь в СЦКК заявляют, что обвинения главарей незаконных вооруженных формирований ОРЛО в нарушении регламента работы КПВВ "Майрск" с украинской стороны не имеют под собой никакого логического обоснования.

"Пропуск в вечернее время в "серую" зону КПВВ большого количества гражданских лиц и автомобилей с территории, неподконтрольной Украины, является заранее спланированной провокацией. Использование НЗФ ОРЛО гражданских лиц преследует определенную цель: создать условия для обвинений украинской стороны и Госпогранслужбы, а когда окажутся в "серой" зоне, начать обстрел позиций ВСУ в районах, расположенных вблизи КПВВ "Майорск", - заявили в СЦКК.

Также, по заявлению СЦКК, боевики планируют "обвинить в обстрелах подразделения ВСУ, а гражданским лицам, которые вынуждены будут вернуться обратно на территорию ОРЛО, показать, что они не имели возможности пересечь границу по вине украинской стороны".

"Своими действиями НЗФ ОРДО и ОРЛО демонстрируют пренебрежение минскими соглашениями, желание дискредитировать ВС Украины накануне и во время заседания Трехсторонней контактной группы и стремление к дальнейшему обострению вооруженного конфликта на Донбассе", - заявили в СЦКК.

Украинская правда

Темы: "ДНР" Донбасс "ЛНР"
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