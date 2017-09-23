Управлять пенитенциарной системой будет не Минюст, а исполнительная служба

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Суббота, 23 сентября 2017, 18:59

Полномочия по управлению пенитенциарной системой Украины будут переданы исполнительной службе, решение о создании которой принял Кабинет министров Украины.

Об этом в интервью "Зеркалу недели" сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко.

Таким образом будет реформировано Министерство юстиции, в состав которого вошли несколько департаментов ликвидированной пенитенциарной службы.

В настоящее время Минюст непосредственно руководит сотнями тюрем и предприятий, на которых работают заключенные, медицинских учреждений, в которых они лечатся и т.п.

"Мы (Кабмин) приняли решение о создании исполнительной службы. Думаю, ей и будут переданы все эти полномочия ... Это будет отдельное юридическое лицо, которое будет решать весь комплекс задач, кроме формирования политики в сфере пенитенциарной службы", - заявил Саенко.

Темы: Минюст
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