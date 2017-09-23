Управляти пенітенціарною системою буде не Мін'юст, а виконавча служба

Повноваження з у правління пенітенціарною системою України будуть передані виконавчій службі, рішення про створення якої ухвалив Кабінет міністрів України.

Про це в інтерв'ю "Дзеркалу тижня" повідомив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко.

Таким чином буде реформовано Міністерство юстиції, до складу якого увійшли кілька департаментів ліквідованої пенітенціарної служби.

Наразі Мін'юст безпосередньо керує сотнями в'язниць та підприємств, на яких працюють в'язні, медичних закладів, у яких вони лікуються та ін.

"Ми (Кабмін) прийняли рішення про створення виконавчої служби. Думаю, їй і буде передано всі ці повноваження ... Це буде окрема юридична особа, яка вирішуватиме весь комплекс завдань, крім формування політики у сфері пенітенціарної служби", - заявив Саєнко.