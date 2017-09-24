В Берлине митингуют против "нацистов AfD"

На берлинской площади Александерплац, где партия Альтернатива для Германии (Alternative für Deutschland, AfD) празднует высокий результат на выборах, собрался массовый стихийный митинг.

Об этом сообщает с места события корреспондент "Европейской правды".

Под зданием торгового центра FitX на Александерплац, где проходит послевыборная вечеринка АдГ, собралось более тысячи человек, их количество увеличивается, несмотря на дождь. В разговоре с корреспондентом "Европейской правды" люди сообщили, что самоорганизовались с помощью соцсетей.

Участники акции выкрикивают антифашистские лозунги: "мы против нацистов", "беженцам здесь рады", "долой нацистскую пропаганду". Также популярны кричалки "AfD – фашисты" и "нацистские свиньи".

Также они бросают бутылки в направлении 2 этажа торгово-развлекательного центра, где происходит празднование АдГ.

"Мы очень разочарованы результатом, хоть он и был ожидаемый" – рассказала ЕвроПравде одна из участниц акции.

Кроме беспартийных активистов, на митинге замечены представители партии "левые".

Как известно, право радикальная и открыто пророссийская партия Альтернатива для Германии заняла третье место на парламентских выборах в Германии.

Об особенностях голосования читайте в статье "Бикини, мигранты и сверхмандаты: как агитируют и голосуют на выборх в Германии".

Европейская правда