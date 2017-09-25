Генконсульство подтвердило гибель украинца в немецком приюте для беженцев
Генеральное консульство Украины в Мюнхене подтвердило, что 24 сентября найден мертвым в своей комнате в лагере для беженцев в городе Эггенфельден гражданин Украины.
Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины, передает "Укринформ".
"Уголовной полицией города Пассау подтверждено, что смерть наступила в результате убийства", - отмечается в сообщении.
Генеральным консульством Украины в Мюнхене установлена связь с родными погибшего.
Ранее сообщалось, что 28-летний гражданин Украины скончался в результате конфликта в общежитии для беженцев в немецком городе Эггенфельден. Подозреваемый в убийстве арестован.
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