Генконсульство подтвердило гибель украинца в немецком приюте для беженцев

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Понедельник, 25 сентября 2017, 01:53

Генеральное консульство Украины в Мюнхене подтвердило, что 24 сентября найден мертвым в своей комнате в лагере для беженцев в городе Эггенфельден гражданин Украины.

Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины, передает "Укринформ".

"Уголовной полицией города Пассау подтверждено, что смерть наступила в результате убийства", - отмечается в сообщении.

Генеральным консульством Украины в Мюнхене установлена связь с родными погибшего.

Ранее сообщалось, что 28-летний гражданин Украины скончался в результате конфликта в общежитии для беженцев в немецком городе Эггенфельден. Подозреваемый в убийстве арестован.

Темы: МИД украинцы Германия
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