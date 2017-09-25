В Берлине завершилась массовая акция против праворадикалов

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Понедельник, 25 сентября 2017, 02:24

В центре Берлина завершилась акция противников правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (AfD), которые вышли на стихийный митинг.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Агентство сообщает, что несколько сотен человек пикетировавших здание торгового центра на столичной площади Александерплац, где правопопулисты праздновали свой высокий результат на выборах, разошлись.

По сообщениям местной полиции, несколько полицейских пострадали в результате того, что протестующие бросали камни и бутылки в здание, где находились сторонники AfD.

Как сообщалось, на берлинской площади Александерплац, где партия АдН празднует высокий результат на выборах, собрался массовый стихийный митинг, на нем популярны кричалки "AfD – фашисты" и "нацистские свиньи".

Также стихийные демонстраций замечены в других городах, в частности в Кельне.

Как известно, праворадикальная и открыто пророссийская партия Альтернатива для Германии заняла третье место на парламентских выборах в Германии.

Темы: Германия
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