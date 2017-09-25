Посольство Беларуси пожаловалось на акцию – требует расследовать

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Понедельник, 25 сентября 2017, 12:10

Посольство Беларуси требует от Украины расследовать обстоятельства акции протеста, которая прошла у здания посольства в Киеве в субботу, и обеспечить его безопасность.

"23 сентября группа неустановленных людей перед зданием Посольства Республики Беларусь в Киеве провела хулиганскую акцию антибелорусской направленности" – говорится в сообщении на сайте посольства.

По данным ведомства, "участвующие в акции скрывали лица, вели себя нагло и агрессивно, использовали файеры".

Поэтом посольство Беларуси в Украине "выразило протест украинской стороне и потребовало провести соответствующее расследование, а также обеспечить безопасность функционирования белорусской дипломатической миссии в соответствии со ст. 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года".

Темы: Беларусь акции
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