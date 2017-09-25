Посольство Білорусі поскаржилося на акцію – вимагає розслідувати

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Понеділок, 25 вересня 2017, 12:10

Посольство Білорусі вимагає від України розслідувати обставини акції протесту, яка пройшла біля будівлі посольства в Києві в суботу, і забезпечити його безпеку

"23 вересня група невстановлених людей перед будівлею посольства Республіки Білорусь у Києві провела хуліганську акцію антибілоруського спрямування", – йдеться в повідомленні на сайті посольства.

За даними відомства, "учасники акції приховували обличчя, вели себе нахабно і агресивно, використовували фаєри".

Тому посольство Білорусі в Україні "висловило протест українській стороні й зажадало провести відповідне розслідування, а також забезпечити безпеку функціонування білоруської дипломатичної місії відповідно до ст. 22 Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року".

Інформації про суботню акцію біля посольства Білорусі у Києві в інтернеті немає

Теми: Білорусь акції
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