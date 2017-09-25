В Днипре работника горсовета задержали за взятку

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Понедельник, 25 сентября 2017, 13:06

Госслужащего Днипровского городского совета задержали при получении 10 тысяч гривен взятки.

Об этом в понедельник сообщает сайт Генпрокуратуры.

"Главный специалист одного из отделов Департамента по работе с активами Управления земельных отношений Днепровского городского совета получил от гражданина неправомерную выгоду в размере 10 тысяч гривен за содействие в получении права собственности на земельный участок в городе Днепре", - говорится в сообщении.

Служащего поймали на горячем 22 сентября.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

Темы: Днепр местная власть взятка коррупция
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