В Днипре работника горсовета задержали за взятку

Госслужащего Днипровского городского совета задержали при получении 10 тысяч гривен взятки.

Об этом в понедельник сообщает сайт Генпрокуратуры.

"Главный специалист одного из отделов Департамента по работе с активами Управления земельных отношений Днепровского городского совета получил от гражданина неправомерную выгоду в размере 10 тысяч гривен за содействие в получении права собственности на земельный участок в городе Днепре", - говорится в сообщении.

Служащего поймали на горячем 22 сентября.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.