Для снайперов ВСУ разработали новый маскировочный комплект

972 просмотра
Понедельник, 25 сентября 2017, 15:02

Для военнослужащих Вооруженных сил Украины разработали новый маскировочный костюм.

Об этом сообщает в Facebook Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

Изделие получил название Индивидуальный Маскировочный Комплект (ИМК).

 

"Данное изделие будет позиционироваться как снайперское, но входит в Боевой Специальный Комплект (БСК) и его будут выдавать военнослужащим в соответствии с их специальностью", – объясняют в управлении.

Отмечается, что маскировочный комплект разработан после изучения и анализа существующих аналогов, а также учитывая пожелания самих снайперов различных частей и родов войск.

"Карманы, отверстия, вентиляция, застежки и их размещение разработаны согласно анатомических требований и мобильных задач снайперов. Манжеты рукавов продолжены, они скрывают почти всю ладонь. Маскировочная сетка капюшона защищает от паразитов, хорошо маскирует снайпера и основную часть оружия. В брюках предусмотрены отверстия для быстрого доступа к подкостюмному пространству (к снаряжению). Наличие эластичных шнуров и фиксаторов позволяют подогнать костюм под себя", – говорится в описании.

 

"Сейчас ожидаем финансирования и закупку этого комплекта. Снайперы точно будут радоваться, а мы и дальше продолжаем реформировать, менять и совершенствовать ВСУ", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что ИМК будут шить в четырех цветах: мм-14, олива, койот и варан ВСУ.

Украинская правда

Темы: армия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Муженко говорит, что оружие от Канады может скоро "материализоваться" 25 сентября 2017, 09:10
В Сирии погиб капитан Главного разведывательного управления РФ 22 сентября 2017, 15:17
Минобороны объявило "демобилизацию" срочников 22 сентября 2017, 14:50
powered by lun.ua
Главные новости
На АЗС снова подняли цены на бензин и дизельное топливо
Обыск у Трояна: Аваков 6 часов защищал своего зама на заседании в АП
Экс-директора "Информационных судебных систем" задержали на границе с Россией
В штабе АТО уточнили, где за минувшие сутки ранены 2 бойца
Все новости
культура

Британская певица сняла клип в Киеве

Не верьте Instagram

Фитнес-тренер честно показала, что даже она не идеальна

путешествия

Чому кожній людині треба хоча би раз піти в гори