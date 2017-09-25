Для снайперів ВСУ розробили новий маскувальний комплект

Для військовослужбовців Збройних сил України розробили новий маскувальний костюм.

Про це повідомляє у Facebook Головне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ.

Виріб отримав назву Індивідуальний Маскувальний Комплект (ІМК).

"Даний виріб буде позиціонуватись як снайперський, але він входить до Бойового Спеціального Комплекту (БСК) і його видаватимуть військовослужбовцям відповідно до їх спеціальності", – пояснюють в управлінні.

Зазначається, що маскувальний комплект розроблений після вивчення і аналізу існуючих аналогів, а також зважаючи на побажання самих снайперів різних частин та родів військ.

"Кишені, отвори, вентиляція, застібки та їх розміщення розроблені згідно анатомічних вимог та мобільних завдань снайперів. Манжети рукавів подовжено, вони приховують майже всю долоню. Маскувальна сітка капюшону захищає від паразитів, добре маскує снайпера та основну частину зброї. В штанах передбачені отвори для швидкого доступу до підкостюмного простору (до спорядження). Наявність еластичних шнурів та фіксаторів дозволяють підігнати костюм під себе", – йдеться в описі.

"Наразі очікуємо фінансування і закупівлю цього комплекту. Снайпери точно будуть радіти, а ми і далі продовжуємо реформувати, змінювати та вдосконалювати ЗСУ", – зазначено в повідомленні.

Також повідомляється, що ІМК шитимуть у чотирьох кольорах: мм-14, олива, койот та варан ЗСУ.

Українська правда