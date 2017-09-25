В Украине запретили въезд британским спортсменам, которые были в Крыму

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Понедельник, 25 сентября 2017, 18:31

Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину двум британским спортсменам Гэри Ханту (Gary Hunt) и Блэйку Олдриджу (Blake Aldridge), которые принимали участие в соревнованиях в аннексированном Россией Крыму.

Об этом заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает "Интерфакс-Украина".

"25 сентября им запрещен въезд на 5 лет. Основание для запрета - причинение вреда национальным интересам Украины", - сообщили она.

Как известно, эти спортсмены посещали Крым, где принимали участие в соревнованиях "Freerate Cliff Diving World Cup", которые прошли 25 августа 2017 Симеизе, и выражали свою позицию относительно санкций.

Темы: Крым аннексия граница Британия
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