США и ООН обеспокоены последствиями референдума в курдской автономии

975 просмотров
Вторник, 26 сентября 2017, 06:37

ООН и США обеспокоены возможной дестабилизацией обстановки в регионе после референдума о независимости в курдской автономии в Ираке.

Об этом пишет DW.com.

США во вторник, заявили, что референдум о независимости курдской автономии в Ираке, который состоялся в понедельник, "усилит нестабильность".

"Соединенные Штаты глубоко разочарованы, что правительство курдской автономии решило провести односторонний референдум о независимости в том числе на территориях, находящихся за пределами автономии", - заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт.

В Вашингтоне также подчеркнули, что "исторические связи" между США и курдами останутся неизменными, несмотря на "неформальный" референдум.

Обеспокоенность возможной дестабилизацией обстановки в Ираке выразил и генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш.

Явка на референдуме превысила 72 процента, всего проголосовало около 3,3 миллиона человек.

Проведению плебисцита активно сопротивлялись официальные Багдад, Анкара и Тегеран. Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади заявил, что референдум нарушает конституцию страны и направлен против "общественного спокойствия".

Результаты референдума считаются необязательными.

Темы: Ирак референдум США ООН
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Иракский Курдистан проводит референдум о независимости 25 сентября 2017, 09:19
Ирак в ООН попросил помощи в строительстве ядерного реактора 24 сентября 2017, 00:41
РФ и Ирак возобновили авиасообщение, прерванное 13 лет назад 17 сентября 2017, 16:36
powered by lun.ua
Главные новости
Климкин: Резолюция по миротворцам будет общая, а не только наша
Украина завоевала золото, серебро и бронзу на Играх непокоренных-2017
Пентагон представит Трампу варианты решения проблемы КНДР
Погранслужба не пускает в Украину главреда "Голоса ислама"
Все новости
интервью

Куратор Михаил Рашковецкий: Странно, когда искусство игнорирует широкого зрителя

видео

Папа Римский, Илон Маск и еще 4 спикеры TED о том, как не бояться будущего