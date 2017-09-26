МИД Франции просит прокуратуру разобраться с "представительством ДНР"

Группировка "ДНР" открыла во французском Марселе "представительский центр".



Официальный Париж не признает группировку боевиков, передает "Радио Свобода".



"Представительство" зарегистрировано как общественная организация.



На открытии были депутаты местного уровня.



В Министерстве иностранных дел Франции утверждают, что цель этого "представительства" незаконна, поэтому соответствующая информация уже передана в прокуратуру.





Франция – пятая европейская страна, где представители "ДНР" пытаются открыть свое "представительство". Ранее это происходило в Греции, Финляндии, Италии и Чехии.