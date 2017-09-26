В штабе АТО говорят об отсутствии потерь за сутки

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Вторник, 26 сентября 2017, 12:43

Сутки 25 сентября в зоне проведения антитеррористической операции прошли без потерь.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За прошедшие сутки, в результате боевых действий погибших и раненых в рядах украинских войск нет", – сказал полковник.

По словам Мотузяника, единственное направление, на котором в понедельник не велись боевые действия, это - луганское.

На донецком направлении традиционно неспокойно было возле Авдеевки: оккупанты нарушали режим тишины днем ​​и вечером. Также длительный обстрел произошел на соседней позиции "шахта Бутовка". Кроме этого, под Горловкой оккупанты обстреляли три опорных пункта ВСУ.

Всего 25 сентября на донецком направлении произошло 8 вражеских обстрелов, в большинстве случаев украинские войска открывали ответный огонь.

"На мариупольском направлении обстановка неизменна. Противник предпринял ряд провокаций в Новотроицком и на участке фронта Павлополь - Широкино. В Лебединском состоялся краткосрочный минометный обстрел. Традиционно основная активность противника пришлась на вечерние часы. Украинские войска активно вели ответный огонь", – отметил Мотузяник.

Также в понедельник около 16:30 оккупанты открыли огонь по жилым кварталам Марьинки из 82-мм минометов, в результате чего были повреждены семь частных домов.

Украинская правда

 

Темы: АТО
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