Взрывы в Калиновке поутихли, саперы приступили к работе – ВСУ

Интенсивность взрывов на складах в Калиновке значительно снизилась, саперы приступили к расчистке территории.

По этом сообщает в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил.

"Интенсивность взрывов на складах в Калиновке значительно снизилась. Продолжается ликвидация очагов пожара. Саперы приступили к расчистке территории складов и вокруг них", - рассказывают военные.

По информации штаба, в ближайшее время группы саперов начнут проверку населенных пунктов, из которых проводилось отселение жителей, на наличие взрывоопасных предметов.

Сообщается, что решение о возвращении граждан в их дома будет принято немедленно после завершения проверки.

Как известно, вечером 26 сентября произошел пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе села Калиновка Винницкой области. Это привело к детонации снарядов.



Вследствие чрезвычайного происшествия изменены маршруты 14 поездов. Въезды в Винницкую область по трассе м-21 Винница-Житомир-Могилев-Подольский перекрыты.

Украэроцентр закрыл воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания на складах боеприпасов в Калиновке.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что отрабатываются разные версии причин произошедшего, и, вероятно, речь идет о внешних факторах.

Украинская правда