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У Калинівці вибухають артилерійські склади

Вівторок, 26 вересня 2017, 23:06
У Калинівці вибухають артилерійські склади
скріншот

У Калинівці Вінницької області вибухають артилерійські склади.

Про це "Українській правді" повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.

"Близько 22:00 на лінію 102 надійшов дзвінок про те, що чути вибухи. В подальшому встановлено, що вибухають артилерійські снаряди на території військової частини. Наразі правоохоронці спільно з рятувальниками евакуюють жителів сіл Павлівка, Калинівка та Сальник", - зазначив він.

Поліція забезпечує охорону майна місцевих мешканців від мародерів.

За словами Тракала, т.в. голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін відрядив на місце події свого заступника Олександра Фацевича. Також за тривогою підняті працівники поліції Вінницької, Житомирської та Хмельницької областей.

Окрім того, розпочав роботу ситуаційний центр Віннницької облполіції для евакуації людей із зони можливого ураження.

В'їзди до Вінницької області трасою м-21 Вінниця-Житомир-Могилів-Подільський перекрито.

Фото Нацполіції
Фото Нацполіції

За даними УП, вибухає 48-й арсенал Міноборони України (в/ч А-1119).

Начальник Генштабу Збройних сил України – головнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко повідомив, що терміново виїхав з групою офіцерів Генштабу до Калинівки.

Пізніше у Генштабі повідомили, що до гасіння пожежі, яка сталася на окремих площадках складів ЗСУ, залучили два пожежних танки, пожежні розрахунки військової частини та відповідні розрахунки ДСНС.

У Калинцівці мешкає 19 тисяч людей, у Павлівці  -1,5 тисячі, у Сальнику - 1,2 тисячі.

Як відомо, 26-27 вересня на території Вінниці та прикордонних районів області проходять антитерористичні навчання.

Українська правда

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Теми: Вінницька областьнадзвичайна подія
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