Песков: договор о дружбе между РФ и Украиной еще в силе

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Среда, 27 сентября 2017, 12:56

Договор о дружбе и стратегическом партнерстве между Россией и Украиной продолжает действовать.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, насколько актуально обращаться к данному документу в связи с принятием нового закона об образовании в Украине, сообщают "РИА Новости". 

"С юридической точки зрения, документ остается в силе, он не был денонсирован. Соответственно, с правовой точки зрения, апеллирование к действующему документу де-юре является нормальной практикой", - сказал Песков.

При этом он отметил, что с таким вопросом было бы корректнее обратиться в Госдуму.

Как известно, 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, который сужает использование в украинских учебных заведениях языков нацменьшинств.

С критикой нового закона выступила Венгрия. Румынская община в Черновицкой области попросила президента ветировать новый закон "Об образовании".

В Москве считают, что закон об образовании нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева.

В свою очередь министр образования Лилия Гриневич отмечает, что принятая языковая статья закона "Об образовании" соответствует Конституции Украины.

Темы: Росcия международные отношения
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