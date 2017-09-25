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Порошенко подписал закон "Об образовании"

Понедельник, 25 сентября 2017, 20:42

Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый парламентом 5 сентября.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Это - одна из главных реформ, потому что ни от одной другой реформы будущее страны не зависит так, как от образовательной", - отметил Порошенко.

Президент особо подчеркнул, что закон повышает роль государственного украинского языка в образовательном процессе.

Закон обеспечивает равные возможности для всех, потому что гарантирует каждому выпускнику высокий уровень владения языком, необходимый для успешной карьеры в Украине.

В то же время президент подчеркнул важность неукоснительного соблюдения при получении образования гуманитарных прав национальных меньшинств, проживающих на территории Украины.

"Украина демонстрировала и в дальнейшем будет демонстрировать такое отношение к правам национальных меньшинств, которое соответствует нашим международным обязательствам, находится в гармонии с европейскими стандартами и является образцом для соседних стран", - подчеркнул Порошенко.

Президент также обратился в Министерство иностранных дел и Министерство образования - провести необходимые консультации с европейскими партнерами, в том числе с Советом Европы.

Как известно, закон "Об образовании" начинает реформу образования в Украине.  Закон сужает использование в украинских учебных заведениях языков нацменьшинств.

С критикой нового закона выступила Венгрия. "Нож в спину", - заявил ее МИД.

Румынская община в Черновицкой области попросила президента ветировать новый закон "Об образовании".

В свою очередь министр образования Лилия Гриневич отмечает, что принятая языковая статья закона "Об образовании" соответствует Конституции Украины.

Украинская правда

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Темы: образованиереформыПорошенкозаконодательство
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