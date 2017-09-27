В Калиновке интенсивность взрывов сократилась до 3-4 в минуту

1438 просмотров
Среда, 27 сентября 2017, 19:00

На складах боеприпасов в Калиновке интенсивность взрывов сократилась до 3-4 в минуту.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Facebook.

"На складах боеприпасов в Калиновке обстановка стабилизировалась. По состоянию на 17.00 интенсивность взрывов сократилась до 3-4 в минуту", - говорится в сообщении.

"На месте ликвидации работает 6 пожарных танков. Пожарным самолетом АН-32П ДСНС осуществлено 5 вылетов, за каждым сброшено 8 тонн воды. На место происшествия для обезвреживания взрывоопасных предметов прибыло 15 групп разминирования и 18 единиц техники", - сообщают в Генштабе.

Указывается, что в целом к ​​ликвидации последствий происшествия привлечено более 700 военнослужащих ВСУ.

Как известно, следователи отрабатывают четыре основные версии детонации боеприпасов на территории арсенала Вооруженных сил Украины в Калиновке Винницкая области.

Украинская правда

Темы: чрезвычайное происшествие Винницкая область армия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Диверсию в Калиновке расследует усиленная группа СБУ 27 сентября 2017, 17:05
Следователи отрабатывают 4 основные версии ЧП под Калиновкой 27 сентября 2017, 16:34
За Калиновку: у Авакова инициируют отставку Муженко 27 сентября 2017, 16:18
powered by lun.ua
Главные новости
Военные стратегические объекты взяли под усиленную охрану
Лавринович говорит, что в Украине до сих пор действует Конституция 1996 года
В Кабмине пока не могут объяснить, как будут контролировать граждан РФ на границе
Диверсию в Калиновке расследует усиленная группа СБУ
Все новости
в топе

Джона Сноу окольцевали: звезды "Игры престолов" официально обручились

відео

Искренность, пафос или пиар? Поздравление первой леди к дню рождения президента

столица

Дизайнер создал схему ночных маршрутов общественного транспорта Киева