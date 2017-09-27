На складах боеприпасов в Калиновке интенсивность взрывов сократилась до 3-4 в минуту.



Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Facebook.



"На складах боеприпасов в Калиновке обстановка стабилизировалась. По состоянию на 17.00 интенсивность взрывов сократилась до 3-4 в минуту", - говорится в сообщении.



"На месте ликвидации работает 6 пожарных танков. Пожарным самолетом АН-32П ДСНС осуществлено 5 вылетов, за каждым сброшено 8 тонн воды. На место происшествия для обезвреживания взрывоопасных предметов прибыло 15 групп разминирования и 18 единиц техники", - сообщают в Генштабе.



Указывается, что в целом к ​​ликвидации последствий происшествия привлечено более 700 военнослужащих ВСУ.



Как известно, следователи отрабатывают четыре основные версии детонации боеприпасов на территории арсенала Вооруженных сил Украины в Калиновке Винницкая области.



Украинская правда