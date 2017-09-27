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Слідчі відпрацьовують 4 основні версії вибухів під Калинівкою

Середа, 27 вересня 2017, 16:34

Слідчі відпрацьовують чотири основні версії детонації боєприпасів на території арсеналу Збройних сил України в Калинівці Вінницька області.

Про це повідомляє 27 вересня прес-служба Генеральної прокуратури України.

"Під керівництвом військового прокурора Центрального регіону України організовані та проводяться невідкладні слідчі дії та першочергові заходи направлені на розкриття злочину. Відпрацьовуються 4 основні слідчі версії вчинення кримінального правопорушення", - йдеться в повідомленні ГПУ.

В той же час самі версії слідства у повідомленні Генпрокуратури не перераховуються.

На території військової частини у місті Калинівка Вінницької області 26.09.2017 близько 21 год. 46 хв. стався вибух з подальшою детонацією боєприпасів, які знаходилися в сховищах та майданчиках відкритого зберігання.

За вказаним фактом військовою прокуратурою Центрального регіону України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 113 КК України (диверсія).

Здійснення досудового розслідування у даному провадженні доручено слідчому відділу Управління Служби безпеки України у Вінницькій області.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснює група прокурорів військової прокуратури Центрального регіону України.

Генеральна прокуратура України здійснює контроль за станом досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Як відомо, ввечері 26 вересня сталася пожежа на складах боєприпасів, що розташовані у районі міста Калинівка Вінницької області.

Постраждали щонайменше дві особи, горіло 4 будинки. Із зони ризику евакуйовано вже понад 30 тисяч людей.

Радник президента Порошенка Юрій Бірюков зазначав, що причиною пожежі на складах боєприпасів у Калинівці міг стати безпілотний літальний апарат.

За цей рік це вже третя пожежа на військових складах.

У ніч на 23 березня почалися вибухи на складах військової частини А1352, що поблизу міста Балаклія Харківської області. Пожежу гасили декілька днів, а наслідки долають досі. Тоді також говорили про диверсію і безпілотник.

А 22 вересня горів склад військової техніки поблизу Новоянисоля Донецької області. Причиною пожежі вважають підпал.

Українська правда

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Теми: Вінницька областьнадзвичайна подія
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