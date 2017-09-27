Апелляционный суд Киева освободил Лавриновича из-под ареста

Апелляционный суд Киева удовлетворил жалобу адвоката экс-министра юстиции Александра Лавриновича и отменил решение Печерского райсуда Киева об избрании ему меры пресечения в виде ареста на 2 месяца.



Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", соответствующее решение суд принял на заседании в среду.

Этим же решением Апелляционный суд постановил освободить Лавриновича из-под стражи в зале суда.



Прокурор Янис Симонов отметил, что обвинение не довольно таким решением суда, но полностью отменить его можно будет только после оглашения 4 октября полного текста решения, когда будет изложена мотивировочная часть.



При этом прокурор указал, что судьи апелляционной инстанции "негативно относятся к делам, которые расследует Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры".



"Если вы слышали, то в последнее время уже начали отпускать бывших сотрудников "Беркута", которые подозреваются в совершении массовых убийств. Именно апелляционная инстанция отпускает их, изменяя меру пресечения", – подчеркнул он.



В то же время Симонов заявил, что следствие по данному уголовному производству в отношении Лавриновича будет продолжаться, будут проводиться все необходимые следственные действия, в том числе со стороны защиты, и после этого будет решаться вопрос о направлении обвинительного акта в суд для рассмотрения.



В свою очередь, Лавринович отметил, что будет выполнять все обязательства, которые возложены на него правоохранительными и другими государственными органами.

Он указал, что через какое-то время, возможно, будет выезжать куда-то за пределы территории Украины, например для отдыха, но в ближайшее время делать это не намерен.



Экс-министр также отметил, что его адвокаты уже провели работы на предмет обращения в Европейский суд по правам человека, "возможно, с целью воспитательного процесса, поскольку есть необходимость повышения квалификации и поднятия немного уровня правосознания тех, кто работает в сегодняшней прокуратуре – возможно, это будет не лишним".



"Сейчас я на этот вопрос (о возможном обращении в ЕСПЧ) точного ответа не знаю", - заметил он.



Как известно, 15 сентября Печерский райсуд избрал экс-министру меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 ноября.



Лавринович обвиняется Генпрокуратурой в участии в организации конституционного переворота в 2010 году.

Департамент специальных расследований Генпрокуратуры проводит досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Лавриновича в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) УК Украины.



6 сентября генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что экс-президенту Украины Виктору Януковичу и экс-министру юстиции Лавриновичу сообщено о подозрении в захвате вместе с другими лицами государственной власти в Украине путем конституционного переворота в 2010 году.

В частности, Лавринович подозревается в организации незаконного, без решения Верховной Рады Украины, изменения действующей Конституции Украины посредством внесения в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов текста Конституции Украины в редакции 1996 года и его официального опубликования.



19 сентября адвокат Лавриновича Евгений Солодко подал апелляцию на решение суда об аресте.



В 2010 году Конституционный суд Украины возвратил страну к президентско-парламентской форме правления, вернув президенту часть утраченных полномочий. Решение КС, по сути, ввело в действие Конституцию 1996 года.

1 октября 2010 года текст "новой Конституции" был опубликован в спецвыпуске бюллетеня "Официальный вестник Украины".