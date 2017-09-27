Апеляційний суд Києва звільнив Лавриновича з-під арешту

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Середа, 27 вересня 2017, 20:10

Апеляційний суд Києва задовольнив скаргу адвоката екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича та скасував рішення Печерського райсуду Києва про обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту на два місяці.

Як передає кореспондент  "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення суд ухвалив на засіданні в середу.

Цим самим рішенням Апеляційний суд постановив звільнити Лавриновича з-під варти в залі суду.

Як відомо, 15 вересня Печерський райсуд обрав екс-міністру запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 2 листопада.

Генпрокуратура обвинувачує Лавриновича в участі в організації конституційного перевороту в 2010 році.

Департамент спеціальних розслідувань Генпрокуратури проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Лавриновича у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) КК України.

6 вересня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що екс-президенту Віктору Януковичу та екс-міністру юстиції Лавриновичу повідомлено про підозру у захопленні разом з іншими особами державної влади в Україні шляхом конституційного перевороту в 2010 році.

Зокрема, Лавриновича підозрюють в організації незаконної, без рішення Верховної Ради України, зміни до чинної Конституції України за допомогою внесення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів тексту Конституції України в редакції 1996 року та його офіційного опублікування.

19 вересня адвокат Лавриновича Євген Солодко подав апеляцію на рішення суду про арешт.

У 2010 році Конституційний Суд України повернув країну до президентсько-парламентської форми правління, повернувши президенту частину втрачених повноважень.

Рішення КС, по суті, ввело в дію Конституцію 1996 року. 1 жовтня 2010 року текст "нової Конституції" було опубліковано у спецвипуску бюлетеня "Офіційний вісник України".

Теми: Лавринович суд
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