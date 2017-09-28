Адвокат уверен, что Умерова отправят отбывать незаконной срок в РФ

43 просмотра
Четверг, 28 сентября 2017, 00:26

Приговор в виде двух лет колонии-поселения для заместителя Меджлиса Ильми Умерова, который 27 сентября вынес оккупационный суд Крыма, является опасным для него в связи с состоянием здоровья.

Об этом сообщил бывший адвокат Умерова Николай Полозов, в эфире Громадського.

"Ильми - человек очень больной. У него болезнь Паркинсона, диабет, ишемическая болезнь, он инвалид третьей группы. Тот приговор, который ему вынесли - даже более жесткий, чем просил прокурор - для него смертный приговор. Нет соответствующих условий в колонии-поселении", - отметил он.

По словам Полозова, есть только одна такая колония в Крыму - в Керчи.

В то же время, защитник уверен, что Умерова отправят отбывать наказание в РФ.

"Это делается специально, для того, чтобы сломать человека, чтобы запугать других. Я не исключаю, что его могут отправить и в Сибирь", - сказал Полозов.

Он пояснил, что сейчас единственная цель защитников - последовательно довести дело до Европейского суда, а затем передать дело в международный суд в Гааге.

(Полозов был переведен ФСБ в статус свидетеля, поэтому сейчас не защищает Умерова).

Как известно, в среду 27 сентября подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд вынес приговор по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова и назначил наказание в виде двух лет колонии-поселения.

МИД Украины требует немедленно освободить Умерова.

Сам Умеров утверждает, что приговор Симферопольского районного суда был ожидаемым и является проявлением желания российских властей заставить молчать крымских татар.

Он отметил, что будет подавать апелляционную жалобу и обращаться в Европейский суд по правам человека.

Темы: крымские татары Крым оккупация Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Меджлис потребует запретить организации РФ в Украине 27 сентября 2017, 17:57
Великобритания решительно осудила приговор оккупантов Умерову 27 сентября 2017, 17:39
Умеров: За два года от оккупационного режима в Крыму ничего не останется 27 сентября 2017, 15:22
powered by lun.ua
Главные новости
Главные новости дня – за 60 секунд
В СНБО говорят, что эвакуированные из Калиновки уже в среду смогут возвращаться
В Киеве загорелось здание Института пищевых технологий
В Калиновке прекратились взрывы - Минобороны
Все новости
Уличная еда

12 вариантов перекусить на ходу в Киеве

краудфандинг

Двое художников со Львова собрали сумму на комиксы о Сихове

официально

Дети, которые ходят на спортивные кружки, смогут не посещать физкультуру