Умеров: За два года от оккупационного режима в Крыму ничего не останется
Один из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умеров утверждает, что приговор Симферопольского районного суда ему был ожидаемым.
Об этом он заявил на пресс-конференции в среду, включившись через скайп-связь.
"Я чувствую себя прекрасно. То, что произошло, этот приговор – это, наверное, ничего нового", - отметил он.
"Если честно, я этого в какой-то мере ожидал. Просто два года колонии, когда прокурор просил условный приговор... Я думаю, ничего страшного, два года пролетят, за два года от этого оккупационного режима в Крыму ничего не останется", - добавил Умеров.
Он также отметил, что его приговор является проявлением желания российских властей заставить молчать крымских татар.
"Это решение принималось не в симферопольском суде, а на уровне Кремля. Цель оккупационной власти – заставить нас молчать. Они будут стараться, чтобы нелояльная часть народа боялась и молчала", - сказал Умеров.
Он отметил, что дальше ему нужно пройти рассмотрение апелляционной жалобы, после чего будут суды в Европейском суде по правам человека.
"Я думаю, что мой процесс будет маленькой частью большого процесса Украина против России в Гааге", - добавил Умеров.
Как известно, в среду 27 сентября подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд вынес приговор по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова и назначил наказание в виде двух лет колонии-поселения.
Роман Кравец, УП