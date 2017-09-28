Трамп обвинил facebook в работе против него, Цукерберг ответил

Президент США Дональд Трамп обвинил facebook в работе против него и поставил под сомнение роль соцсети в президентской кампании 2016 года.

Об этом пишет Reuters.

Такое заявление Трамп сделал на фоне сообщения о том, что социальная сеть готовится передать три тысячи политических объявлений следователям конгресса, которые, вероятно, были приобретены российскими субъектами во время и после прошлогоднего президентских выборов в США.

"Facebook всегда был анти-Трамповским. Сети всегда были анти-Трамповскими", - написал президент США в Twitter, предположив, что также против него сговорились "New York Times" и "Washington Post".

Facebook was always anti-Trump.The Networks were always anti-Trump hence,Fake News, @nytimes(apologized) & @WaPo were anti-Trump. Collusion? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2017

Член палаты представителей Адам Шифф, ведущий демократ Комитета по разведке, заявил, что передача данных о закупке россиянами политической рекламы в facebook ожидается на следующей неделе. По его мнению эту информацию следует обнародовать.

"Вам действительно нужно их увидеть ... чтобы понять, какими циничными были попытки Кремля, как они стремились просто усилить раскол ... и настроить американцев против американцев", - сказал Шифф в MSNBC, добавив, что Facebook и Twitter должны публично свидетельствовать об этой проблеме.

"У меня есть опасения относительно того, сколько времени понадобилось Facebook, чтобы понять, что русские публиковали объявления в их сети", - сказал Шифф в MSNBC, добавив, что он несколько раз говорил с генеральным директором компании Марком Цукербергом.

Цукерберг, в свою очередь, заявил, что Facebook не поддерживает ни одну из сторон и работает над тем, чтобы обеспечить "свободные и справедливые выборы".

"Трамп говорит, что Facebook против него. Либералы говорят, что мы помогли Трампу", - сказал Цукерберг в своем посте.

"Обе стороны расстроены идеями и контентом, которые им не нравятся. Вот так выглядит управление платформой для всех идей", - написал он.

"После выборов я выступил с комментарием, что по моему мнению идея о том, что дезинформация в Facebook изменила исход выборов, была сумасшедшей идеей", - сказал Цукерберг.

Ранее сообщалось, что Facebook обнаружил активность созданных Россией фейковых аккаунтов, для распространения в соцсети политической рекламы во время прошлых выборов президента США и передаст всю полученную информацию ФБР.

Тогда Цукреберг также заявил, что соцсеть внесет изменения в работу платформы, чтобы усложнить ее использование в подобных целях.

Представители Facebook сообщили, что они проследили продажу рекламы на общую сумму $100 тыс.

Было обнаружено, что 3300 рекламных объявлений имели следы, которые вели именно к российской компании.

Сам Трамп ранее хвалил Facebook и заявлял, что он помог ему выиграть ноябрьские выборы. Его кампания сообщила, что потратила около 70 миллионов долларов на рекламу в Facebook.

Последние комментарии Трампа, по-видимому, не повлияли на акции компании, которые выросли на 1,4 процента до 166.50 долларов за акцию.