Трамп обвинил facebook в работе против него, Цукерберг ответил

Президент США Дональд Трамп обвинил facebook в работе против него и поставил под сомнение роль соцсети в президентской кампании 2016 года.

Об этом пишет Reuters.

Такое заявление Трамп сделал на фоне сообщения о том, что социальная сеть готовится передать три тысячи политических объявлений следователям конгресса, которые, вероятно, были приобретены российскими субъектами во время и после прошлогоднего президентских выборов в США.

"Facebook всегда был анти-Трамповским. Сети всегда были анти-Трамповскими", - написал президент США в Twitter, предположив, что также против него сговорились "New York Times" и "Washington Post".

Facebook was always anti-Trump.The Networks were always anti-Trump hence,Fake News, @nytimes(apologized) & @WaPo were anti-Trump. Collusion?