Цукерберг выступил с заявлением по поводу вмешательства РФ в выборы в США

Facebook обнаружил активность созданных Россией фейковых аккаунтов, для распространения в соцсети политической рекламы во время прошлых выборов президента США и передал всю полученную информацию ФБР.

Об этом заявил основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг в видеообращении.

Facebook будет требовать, чтобы распространители политической рекламы раскрывали, кто платит за рекламу. Такое требование в соответствии с законодательством США применяется к политической рекламе по телевидению, но не касается социальных медиа.

"В мире всегда будут плохие, лживые люди, и мы не можем предотвратить вмешательства в правительства всех стран, но мы можем усложнить это, сильно усложнить. И это то, на чем мы собираемся сконцентрироваться", - завил он

Он сообщил, что Facebook активно сотрудничает с американскими чиновниками и помогает им расследовать вмешательство российских властей в выборы президента США с помощью покупки политической рекламы в соцсети.

По его словам, специалистам Facebook удалось раскрыть активность РФ в соцсети, и вся полученная информация была направлена ​​американскому спецпрокурору.

"Мы также сообщили об этом Конгрессу, и я распорядился, чтобы наши специалисты отправили всю информацию об этой рекламе также и в комитеты Конгресса", - добавил основатель Facebook.

Он выразил надежду, что правительство США обнародует эти данные, когда расследование российского вмешательства в выборы будет завершено.

При этом Цукерберг заверил, что он и его команда продолжат расследование активности пользователей в соцсети во время прошедших американских выборов президента.

"Мы можем найти еще больше доказательств, и если это случится, мы продолжим работать с правительством. Мы расследуем вмешательства других государств, включая группировки из России и других стран бывшего СССР, чтобы понять, как они использовали наши инструменты", - добавил он.

Ранее в Facebook сообщили, что теневая российская компания, так называемая "ферма троллей", известная своей прокремлевской пропагандой, скупала и распространяла политическую рекламу во время президентской кампании в США.

Представители Facebook сообщили, что они проследили продажу рекламы на общую сумму $100 тыс.

Было обнаружено, что 3300 рекламных объявлений имели следы, которые вели именно к российской компании.

Команда Facebook тогда обнаружила 470 подозрительных и вероятно фейковых фейсбук-аккаунтов и страниц, которые, как считают в Facebook, эксплуатировались за пределами России, имели связи с этой компанией и были привлечены к публикации рекламы.

Напомним, в США спецпрокурор Роберт Мюллер занимается расследованием попыток вмешательства России в американские выборы 2016 года и того, имела ли связи команда нынешнего президента США с Кремлем. Сам Дональд Трамп неоднократно называл подобные обвинения "охотой на ведьм".