В Украине арестовали узбекского журналиста, который ищет убежище – CPJ

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Четверг, 28 сентября 2017, 11:34

Суд в Киеве отправил под стражу на 40 дней журналиста из Узбекистана Нарзулло Охунжонова, который ищет политического убежища.

Об этом сообщается на сайте международной организации "Комитет по защите журналистов" (Committee to Protect Journalists, CPJ) со ссылкой на адвоката медийщика Алексея Фёдорова.

"Киевский суд сегодня (27 сентября - ред.) утвердил 40-дневный срок содержания под стражей Охунжонова, который находится в изгнании с 2013 года", - рассказал Федоров.

Известно, что журналист находится в Украине с женой и пятью детьми.

По словам директора киевского Института массовой информации Оксаны Романюк, украинская власть задержала Охунжонова по международному ордеру на арест 20 сентября, когда он с семьей прибыл в Украину из Турции в поисках политического убежища.

Она рассказала, что журналиста задержали, поскольку он был в списке Интерпола. Узбекистан подал международный ордер на Охунжонова по обвинению в мошенничестве.

В то же время адвокат арестованного говорит, что тот сбежал из Узбекистана по причине политических преследований за свои статьи.

Защитник уже подал апелляцию на арест.

"Мы призываем украинское правительство освободить Нарзулло Охунжонова, позволить ему оставаться в Украине и отклонить любые просьбы о его экстрадиции", - заявил координатор CPJ по Европе и Центральной Азии Нина Огнианова.

"Охунжонов подвергается серьезному риску быть осужденным за работу в Узбекистане, где журналистов преследуют за статьи с критикой власти", - добавила она.

По информации Комитета по защите журналистов, Охунжонов в своих материалах критикует "авторитарную власть Узбекистана", его статьи публикуются в различных интернет-изданиях, включая BBC.

В то же время 27 сентября нардеп, председатель Меджлиса крымских татар написал в Facebook, что ищет жилье для семьи известного узбекского правозащитника, который сбежал в Украину от преследований в Узбекистане.

"В Киев от преследований властей Узбекистана и в поисках убежища прибыла семья известного узбекского правозащитника, фамилию которого пока не можем обнародовать из соображений обеспечения его личной безопасности", - написал он.

По словам Чубарова, семья состоит из 7 человек - мужа, жены и 5 несовершеннолетних детей, старшей девочке 16 лет.

"Они срочно нуждаются в жилье на условиях аренды", - пишет депутат.

Похоже, что речь идет именно об Охунжонове.

 
Нарзулло Охунжонов
Фото со страницы Facebook Охунжонова

Евгений Кизилов, УП

Темы: СМИ арест политзаключенные
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