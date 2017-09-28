В районе Калиновки восстановили движение наземного транспорта

Движение автомобильного и железнодорожного транспорта в районе Калиновки Винницкой области восстановлено.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям по состоянию на 11:00.

"Восстановлено движение: автотранспорта на автодороге Житомир - Могилев-Подольский; железнодорожного транспорта на перегоне Сосенка - Калиновка Юго-Западной железной дороги", - отмечается в сообщении.

По информации ГСЧС, закрытым остается движение воздушного транспорта в радиусе 12 километров от города Калиновка.

Также сообщается, что уже выполнены 38 из 73 заявок местных жителей на изъятие обнаруженных взрывоопасных предметов.

Как известно, запрет на использование воздушного пространства над складами боеприпасов у Калиновки продлен до 2 октября.

Украинская правда