У районі Калинівки відновили рух наземного транспорту

Рух автомобільного та залізничного транспорту в районі Калинівки Вінницької області відновлено.

Про це повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій станом на 11:00.

"Відновлено рух: автотранспорту на автодорозі Житомир – Могилів-Подільський; залізничного транспорту на перегоні Сосенка – Калинівка Південно-Західної залізниці", - зазначається в повідомленні.

За інформацією ДСНС, закритим залишається рух повітряного транспорту в радіусі 12 кілометрів від міста Калинівка.

Також повідомляється, що вже виконано 38 із 73 заявок місцевих жителів щодо вилучення виявлених вибухонебезпечних предметів.

Як відомо, заборона на використання повітряного простору над складами боєприпасів біля Калинівки продовжена до 2 жовтня.

Українська правда