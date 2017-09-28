Парубий о взрывах в Калиновке: Почти уверен – это диверсия

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Четверг, 28 сентября 2017, 14:21

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий убежден, что на военном складе вблизи Калиновки Винницкой области, где 26 сентября возник пожар и взрывы боеприпасов, была совершена диверсия.

Об этом он сказал в комментарии журналистам 28 сентября, передает УНИАН.

"По моему убеждению, почти уверен – это диверсия. Я уверен, что это спланированная работа агрессора, в том числе и внутри нашей страны", – отметил Парубий.

При этом он подчеркнул, что это "не снимает ответственности с тех, кто не предоставил необходимого обеспечения, необходимой охраны складам украинских боеприпасов".

Также Парубий отметил, что чрезвычайное происшествие на военном складе вблизи Калиновки является ударом по безопасности государства.

По словам спикера Верховной Рады, окончательные выводы о последствиях ЧП будут сделаны по результатам работы следователей.

Отвечая на вопрос журналистов, поддерживает ли он инициативу об отставке министра обороны Степана Полторака, Парубий сказал, что не слышал о такой инициативе.

На уточняющий вопрос об отставке начальника Генерального штаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Виктора Муженко, спикер отметил, что должно быть проведено расследование.

Ранее в четверг секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов отметил, что пожары на складах в Балаклее и Калиновке нанесли наибольший удар по обороноспособности Украины с начала войны.

По мнению Турчинова, ответственность за пожар на складах боеприпасов в Винницкой области несет вся вертикаль руководства обороны страны, начиная с начальника Генерального штаба.

Сам глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявляет, что его или его подчиненных не удастся обвинить в бездействии в ситуации, возникшей в Калиновке.

Темы: чрезвычайное происшествие Винницкая область
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