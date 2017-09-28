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Муженко: обвинить меня и моих подчиненных не получится

Четверг, 28 сентября 2017, 13:24

Глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявляет, что его или его подчиненных не получится обвинить в бездействии в ситуации, возникшей в Калиновке Винницкой области.

Об этом он написал в Facebook.

"Для тех, кто еще не понял – обвинить меня, моих подчиненных в бездействии не получится. Назначить крайних не получится", - написал он.

Муженко подчеркнул, что для управления Вооруженными Силами выстроена четкая вертикаль с Верховным Главнокомандующим во главе.

Он сообщил, что благодаря "умелым, слаженным и даже героическим действиям ... личного состава 48 арсенала пожар был локализован и остановлен уже в 16 часов", что позволило избежать потерь личного состава и местных жителей.

"Совместно с СБУ, ГСЧС, НГУ и Национальной полицией – Вооруженные Силы продемонстрировали сплоченность и профессионализм в решении проблемы", - подчеркнул Муженко.

При этом он добавил, в ситуации, когда в стране идет война, главным объектом враждебной атаки являются Вооруженные Силы как основная опора национальной безопасности.

"Сразу появились те, кто стремятся расшатать боеготовность и целостность Вооруженных Сил.

Их задача совпадает с вражеской: а) убедить общество в том, что командование ВС не способно адекватно реагировать на угрозы; б) посеять сомнение в способности ВСУ защитить свой народ, в) пошатнуть доверие к армии. И на этом фоне реализовать свои политические амбиции. Эти люди не понимают, что ВС стали другими. Не такие, как были в 2014 ", - написал Муженко.

Он подчеркнул, что военные стали сильнее и боеспособны.

Как сообщалось, народный депутат из фракции "Народный фронт" и член коллегии МВД Антон Геращенко предлагает уволить главу Генштаба Виктора Муженко из-за чрезвычайной ситуации, которая возникла в Калиновке Винницкой области.

Вечером 26 сентября произошел пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области. Это привело к детонации снарядов. 

По фактам взрывов в Калиновке открыто дело с предварительной квалификацией "диверсия".

Как известно, между Порошенко и главой МВД Арсеном Аваковым складываются неприязненные отношения.

Подробнее читайте об этом в статье Украинской правды "Дуализм власти. Как Порошенко и Аваков додавливают друг друга".

Украинская правда

Темы: Муженкочрезвычайное происшествиеВинницкая область
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